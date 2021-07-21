Наличный доллар немного подорожал

В среду, 21 июля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со вторником, вырос на 0,25 коп и составляет 27,105 грн. Курс продажи вырос на 1,7 коп – до 27,3045 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составил – 27 грн, максимальный – 27,2 грн. Для продажи минимальный курс – 27,25 грн, максимальный – 27,4 грн.

Средний курс покупки евро упал на 3,45 коп и составляет 31,8135 грн. Средний курс продажи упал на 3,05 коп и составляет 32,1805 грн. Минимальный курс покупки для евро составил – 31,6 грн, максимальный – 32 грн. Для продажи минимальный курс – 32,07 грн, максимальный – 32,4 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 4,1 коп и составляет 3,302 грн. Средний курс продажи упал на 0,6 коп и составляет – 3,739 грн. Минимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками – 2 грн за 10 российских рублей, максимальный – 3,62 грн. Для продажи минимальный курс – 3,65 грн, максимальный – 3,9 грн.

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Анна Ишутина

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