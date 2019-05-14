Наличный доллар опустился до 26 грн

Во вторник, 14 мая, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с понедельником, упал на 3,63 коп до 26,0457 грн. Курс продажи упал на 5,20 коп – до 26,3617 грн. (см Таблицу). Максимальный курс покупки составил 26,12 грн, минимальный курс продажи – 26,27 грн.

Средний курс покупки евро упал на 1,43 коп и составляет 29,1660 грн, средний курс продажи упал на 4,70 коп до 29,6827. Продать евро дороже можно за 29,3 грн, купить дешевле – за 29,45 грн.

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Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 0,8 коп и составляет 3,620 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 1,4 коп и составляет 4,082 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 3,9 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи – 4,0 грн.

Таблица средних и медианных курсов обмена наличных валют Таблица средних и медианных курсов обмена наличных валют

Обзор составлен на основе информации, собранной LIGA.net

по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)