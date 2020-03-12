Наличный доллар перепрыгнул 26 гривень

В четверг, 12 марта, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со средой, вырос на 36,4 коп и составляет 25,6967 грн. Курс продажи вырос на 47,13 коп – до 26,3887 грн. Максимальный курс покупки составил 26,0 грн, минимальный курс продажи – 25,98 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 30,7 коп и составляет 28,8110 грн. Средний курс продажи вырос на 43,13 коп до 29,8113. Продать евро дороже можно за 29,12 грн, купить дешевле – за 29,3 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 1,0 коп и составляет 3,188 грн. Средний курс продажи вырос на 0,3 коп и составляет 3,718 грн за 10 российских рублей. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 3,55 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи – также 3,55 грн.