Наличный доллар подешевел

В четверг, 17 января, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со средой, упал на 1,50 коп до 27,8253 грн. Курс продажи упал на 0,40 коп – до 28,1660 грн. (см Таблицу). Максимальный курс покупки составил 28,0 грн, минимальный курс продажи – 28,06 грн.

Средний курс покупки евро упал на 7,27 коп и составляет 31,5800 грн, средний курс продажи упал на 9,20 коп до 32,1750. Продать евро дороже можно за 31,9 грн, купить дешевле – за 32,0 грн.

Реклама

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 1,0 коп и составляет 3,755 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи не изменился и составляет 4,235 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,1 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи – 4,15 грн.

Таблица средних и медианных курсов обмена наличных валют Таблица средних и медианных курсов обмена наличных валют

Реклама

Обзор составлен на основе информации, собранной LIGA.net

по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)