Наличный доллар подешевел

В пятницу, 24 января, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с четвергом, упал на 16,40 коп и составляет 24,1380 грн. Курс продажи упал на 15,87 коп – до 24,4583 грн. (см Таблицу). Максимальный курс покупки составил 24,26 грн, минимальный курс продажи – 24,3 грн.

Средний курс покупки евро упал на 25,0 коп и составляет 26,5547 грн. Средний курс продажи упал на 22,60 коп до 27,0747. Продать евро дороже можно за 26,75 грн, купить дешевле – за 26,85 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 0,7 коп и составляет 3,492 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 1,7 коп и составляет 3,956 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 3,85 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи – 3,87 грн.