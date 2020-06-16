Наличный доллар подешевел

Во вторник, 16 июня, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с понедельником, упал на 0,07 коп и составляет 26,6110 грн. Курс продажи упал на 2,17 коп – до 26,8650 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составил – 26,4 грн, максимальный - 26,72 грн. Для продажи минимальный курс – 26,7 грн, максимальный – 27,1 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 10,3 коп и составляет 29,7987 грн. Средний курс продажи вырос на 11,3 коп и составляет 30,3960 грн. Минимальный курс покупки для евро составил – 29,25 грн, максимальный - 30,25 грн. Для продажи минимальный курс – 30,15 грн, максимальный - 30,7 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 0,2 коп и составляет 3,290 грн. Средний курс продажи вырос на 0,4 коп и составляет 3,874 грн за 10 российских рублей. Минимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками – 2,3 грн за 10 российских рублей, максимальный - 3,78 грн. Для продажи минимальный курс – 3,78 грн, максимальный – 4,0 грн.