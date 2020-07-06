Наличный доллар подешевел

Курс доллара упал на 9 копеек, курс евро – на 3

В понедельник, 6 июля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с пятницей, упал на 6,43 коп и составляет 26,8857 грн. Курс продажи упал на 9,1 коп – до 27,2433 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составил – 26,7 грн, максимальный - 27,07 грн. Для продажи минимальный курс – 27,08 грн, максимальный – 27,4 грн.

Средний курс покупки евро упал на 1,33 коп и составляет 30,0210 грн. Средний курс продажи упал на 3,17 коп и составляет 30,7017 грн. Минимальный курс покупки для евро составил – 29,35 грн, максимальный - 30,3 грн. Для продажи минимальный курс – 30,5 грн, максимальный - 31,0 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 1,7 коп и составляет 3,275 грн. Средний курс продажи упал на 2,9 коп и составляет 3,857 грн за 10 российских рублей. Минимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками – 2,3 грн за 10 российских рублей, максимальный - 3,75 грн. Для продажи минимальный курс – 3,78 грн, максимальный – 4,0 грн.

Анна Ишутина

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