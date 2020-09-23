Наличный доллар подешевел

В среду, 23 сентября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со вторником, упал на 0,65 коп и составляет 28,0845 грн. Курс продажи упал на 1,65 коп – до 28,32 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составил – 27,95 грн, максимальный – 28,15 грн. Для продажи минимальный курс – 28,24 грн, максимальный – 28,4 грн.

Средний курс покупки евро упал на 12,5 коп и составляет 32,6825 грн. Средний курс продажи упал на 13,85 коп и составляет 33,206 грн. Минимальный курс покупки для евро составил – 32,35 грн, максимальный – 33 грн. Для продажи минимальный курс – 33 грн, максимальный – 33,5 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 0,8 коп и составляет 3,351 грн. Средний курс продажи вырос на 0,5 коп и составляет 3,812 грн за 10 российских рублей. Минимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками – 2,5 грн за 10 российских рублей, максимальный – 3,65 грн. Для продажи минимальный курс – 3,73 грн, максимальный – 4 грн.

Анна Ишутина

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