Наличный доллар подешевел

В среду, 4 ноября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со вторником, упал на 6 коп и составляет 28,4375 грн. Курс продажи упал на 5,6 коп – до 28,697 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составил – 28,25 грн, максимальный – 28,55 грн. Для продажи минимальный курс – 28,6 грн, максимальный – 28,82 грн.

Средний курс покупки евро упал на 5,8 коп и составляет 33 грн. Средний курс продажи упал на 4,45 коп и составляет 33,5275 грн. Минимальный курс покупки для евро составил – 32,65 грн, максимальный – 33,2 грн. Для продажи минимальный курс – 33,35 грн, максимальный – 33,75 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 2 коп и составляет 3,299 грн. Средний курс продажи вырос на 1,5 коп и составляет 3,75 грн за 10 российских рублей. Минимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками – 2,5 грн за 10 российских рублей, максимальный – 3,56 грн. Для продажи минимальный курс – 3,62 грн, максимальный – 4 грн.

Анна Ишутина

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