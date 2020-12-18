Наличный доллар подешевел

В пятницу, 18 декабря, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с четвергом, упал на 2 коп и составляет 27,7355 грн. Курс продажи упал на 1,85 коп – до 28,0410 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составил – 27,65 грн, максимальный – 27,9 грн. Для продажи минимальный курс – 27,9 грн, максимальный – 28,35 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 5,05 коп и составляет 33,7450 грн. Средний курс продажи вырос на 7,4 коп и составляет 34,285 грн. Минимальный курс покупки для евро составил – 33,35 грн, максимальный – 33,95 грн. Для продажи минимальный курс – 34,05 грн, максимальный – 34,5 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 2,7 коп и составляет 3,409 грн. Средний курс продажи вырос на 0,3 коп и составляет 3,877 грн за 10 российских рублей. Минимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками – 2,5 грн за 10 российских рублей, максимальный – 3,75 грн. Для продажи минимальный курс – 3,78 грн, максимальный – 4 грн.

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Анна Ишутина

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