Наличный доллар подешевел

В среду, 20 января, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со вторником, упал на 0,55 коп и составляет 28,0605 грн. Курс продажи упал на 4 коп – до 28,319 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составил – 27,9 грн, максимальный – 28,16 грн. Для продажи минимальный курс – 28,19 грн, максимальный – 28,4 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 9,35 коп и составляет 33,8715 грн. Средний курс продажи вырос на 8,1 коп и составляет 34,374 грн. Минимальный курс покупки для евро составил – 33,7 грн, максимальный – 34,01 грн. Для продажи минимальный курс – 34,2 грн, максимальный – 34,6 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 0,5 коп и составляет 3,425 грн. Средний курс продажи вырос на 0,1 коп и составляет 3,893 грн за 10 российских рублей. Минимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками – 2,5 грн за 10 российских рублей, максимальный – 3,77 грн. Для продажи минимальный курс – 3,82 грн, максимальный – 4 грн.

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Анна Ишутина

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