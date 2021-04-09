Наличный доллар подешевел

В пятницу, 9 апреля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с четвергом, упал на 1,95 коп и составляет 27,7775 грн. Курс продажи упал на 3,6 коп – до 28,013 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составил – 27,65 грн, максимальный – 27,85 грн. Для продажи минимальный курс – 27,91 грн, максимальный – 28,1 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 0,34 коп и составляет 32,8689 грн. Средний курс продажи вырос на 0,35 коп и составляет 33,3095 грн. Минимальный курс покупки для евро составил – 32,55 грн, максимальный – 33,01 грн. Для продажи минимальный курс – 33,16 грн, максимальный – 33,45 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 4,8 коп и составляет 3,322 грн. Средний курс продажи вырос на 0,6 коп и составляет 3,766 грн. Минимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками – 2,5 грн за 10 российских рублей, максимальный – 3,57 грн. Для продажи минимальный курс – 3,65 грн, максимальный – 3,9 грн.

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Анна Ишутина

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