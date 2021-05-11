Наличный доллар подешевел

Во вторник, 11 мая, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с пятницей, упал на 1,5 коп и составляет 27,612 грн. Курс продажи упал на 1,35 коп – до 27,835 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составил – 27,45 грн, максимальный – 27,65 грн. Для продажи минимальный курс – 27,74 грн, максимальный – 27,94 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 19,4 коп и составляет 33,32 грн. Средний курс продажи вырос на 17,55 коп и составляет 33,7775 грн. Минимальный курс покупки для евро составил – 32,95 грн, максимальный – 33,5 грн. Для продажи минимальный курс – 33,6 грн, максимальный – 33,95 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 1 коп и составляет 3,336 грн. Средний курс продажи вырос на 0,2 коп и составляет 3,806 грн. Минимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками – 2 грн за 10 российских рублей, максимальный – 3,7 грн. Для продажи минимальный курс – 3,7 грн, максимальный – 3,9 грн.

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Анна Ишутина

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