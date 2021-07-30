Наличный доллар подешевел

В пятницу, 30 июля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с четвергом, упал на 5,45 коп и составляет 26,7655 грн. Курс продажи упал на 5,7 коп – до 26,9865 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составил – 26,55 грн, максимальный – 26,85 грн. Для продажи минимальный курс – 26,9 грн, максимальный – 27,15 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 2,95 коп и составляет 31,694 грн. Средний курс продажи вырос на 2,8 коп и составляет 32,0735 грн. Минимальный курс покупки для евро составил – 31,6 грн, максимальный – 31,8 грн. Для продажи минимальный курс – 31,94 грн, максимальный – 32,2 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 0,4 коп и составляет 3,317 грн. Средний курс продажи вырос на 0,3 коп и составляет – 3,758 грн. Минимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками – 2 грн за 10 российских рублей, максимальный – 3,64 грн. Для продажи минимальный курс – 3,67 грн, максимальный – 3,9 грн.

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Анна Ишутина

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