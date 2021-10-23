Наличный доллар подешевел

В субботу, 23 октября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с пятницей, упал на 1,55 коп и составляет 26,209 грн. Курс продажи упал на 3,55 коп – до 26,4335 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составил – 26,1 грн, максимальный – 26,25 грн. Для продажи минимальный курс – 26,37 грн, максимальный – 26,53 грн.

Средний курс покупки евро упал на 3,4 коп и составляет 30,342 грн. Средний курс продажи упал на 2,05 коп и составляет 30,7515 грн. Минимальный курс покупки для евро составил – 30,17 грн, максимальный – 30,5 грн. Для продажи минимальный курс – 30,62 грн, максимальный – 30,95 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 0,3 коп и составляет 3,318 грн. Средний курс продажи вырос на 2,6 коп до 3,796 грн. Минимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками – 2 грн за 10 российских рублей, максимальный – 3,6 грн. Для продажи минимальный курс – 3,725 грн, максимальный – 3,96 грн.

Подписывайтесь на рассылки LIGA.net – только главное в вашей почте

Анна Ишутина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.