Наличный доллар подешевел. Курсы валют по банкам

В понедельник, 12 июля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с пятницей, упал на 1,1 коп и составляет 27,1585 грн. Курс продажи упал также на 1,1 коп – до 27,377 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составил – 27,05 грн, максимальный – 27,22 грн. Для продажи минимальный курс – 27,28 грн, максимальный – 27,5 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 4,15 коп и составляет 32,1015 грн. Средний курс продажи вырос на 4,7 коп и составляет 32,5015 грн. Минимальный курс покупки для евро составил – 31,85 грн, максимальный – 32,25 грн. Для продажи минимальный курс – 32,35 грн, максимальный – 32,68 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 0,2 коп и составляет 3,306 грн. Средний курс продажи упал на 0,2 коп и составляет – 3,755 грн. Минимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками – 2 грн за 10 российских рублей, максимальный – 3,63 грн. Для продажи минимальный курс – 3,66 грн, максимальный – 3,9 грн.

Анна Ишутина

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