Наличный доллар подешевел. Курсы валют по банкам

Во вторник, 19 октября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с понедельником, упал на 4,2 коп и составляет 26,23 грн. Курс продажи упал на 5,1 коп – до 26,4415 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составил – 26,15 грн, максимальный – 26,27 грн. Для продажи минимальный курс – 26,35 грн, максимальный – 26,6 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 11,95 коп и составляет 30,3765 грн. Средний курс продажи вырос на 5,7 коп и составляет 30,742 грн. Минимальный курс покупки для евро составил – 30,1 грн, максимальный – 30,51 грн. Для продажи минимальный курс – 30,6 грн, максимальный – 30,9 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 0,7 коп и составляет 3,309 грн. Средний курс продажи упал на 0,2 коп до 3,754 грн. Минимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками – 2 грн за 10 российских рублей, максимальный – 3,64 грн. Для продажи минимальный курс – 3,7 грн, максимальный – 3,9 грн.

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Анна Ишутина

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