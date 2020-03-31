Наличный доллар подешевел на 41 копейку

Во вторник, 31 марта, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с понедельником, упал на 41,63 коп и составляет 27,5167 грн. Курс продажи упал на 39,7 коп – до 28,2340 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составил – 27,0 грн, максимальный - 28,0 грн. Для продажи минимальный курс – 27,85 грн, максимальный – 28,85 грн.

Средний курс покупки евро упал на 46,73 коп и составляет 29,9533 грн. Средний курс продажи упал на 45,90 коп до 31,0667.

Минимальный курс покупки для евро составил – 29,0 грн, максимальный - 30,5 грн. Для продажи минимальный курс – 30,6 грн, максимальный - 32,0 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 3,5 коп и составляет 3,070 грн. Средний курс продажи упал на 4,4 коп и составляет 3,655 грн за 10 российских рублей. Минимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками – 2,3 грн за 10 российских рублей, максимальный - 3,47 грн. Для продажи минимальный курс – 3,4 грн, максимальный – 4,0 грн.