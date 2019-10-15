Наличный доллар подорожал

Во вторник, 15 октября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с пятницей, вырос на 11,73 коп и составляет 24,5387 грн. Курс продажи вырос на 13,03 коп – до 24,9717 грн. (см Таблицу). Максимальный курс покупки составил 24,76 грн, минимальный курс продажи – 24,8 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 15,63 коп и составляет 26,9257 грн. Средний курс продажи вырос на 15,30 коп до 27,5320. Продать евро дороже можно за 27,15 грн, купить дешевле – за 27,3 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 2,0 коп и составляет 3,462 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 1,7 коп и составляет 3,884 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 3,75 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи – 3,8 грн.

Обзор составлен на основе информации, собранной LIGA.net по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)