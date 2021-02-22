Наличный доллар подорожал

В понедельник, 22 февраля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с пятницей, вырос на 3,15 коп и составляет 27,773 грн. Курс продажи вырос на 4,7 коп – до 28,02 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составил – 27,6 грн, максимальный – 27,85 грн. Для продажи минимальный курс – 27,94 грн, максимальный – 28,15 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 9,2 коп и составляет 33,4735 грн. Средний курс продажи вырос на 9,7 коп и составляет 33,93 грн. Минимальный курс покупки для евро составил – 33,2 грн, максимальный – 33,61 грн. Для продажи минимальный курс – 33,8 грн, максимальный – 34,1 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 1,1 коп и составляет 3,433 грн. Средний курс продажи упал на 0,9 коп и составляет 3,846 грн за 10 российских рублей. Минимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками – 2,5 грн за 10 российских рублей, максимальный – 3,69 грн. Для продажи минимальный курс – 3,76 грн, максимальный – 4 грн.

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Анна Ишутина

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