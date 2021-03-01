Наличный доллар подорожал

В понедельник, 1 марта, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с пятницей, вырос на 4,6 коп и составляет 27,827 грн. Курс продажи вырос на 7,05 коп – до 28,086 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составил – 27,65 грн, максимальный – 27,92 грн. Для продажи минимальный курс – 28,04 грн, максимальный – 28,15 грн.

Средний курс покупки евро упал на 12,9 коп и составляет 33,5135 грн. Средний курс продажи упал на 12,65 коп и составляет 33,9765 грн. Минимальный курс покупки для евро составил – 33,3 грн, максимальный – 33,65 грн. Для продажи минимальный курс – 33,75 грн, максимальный – 34,15 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 0,2 коп и составляет 3,426 грн. Средний курс продажи упал на 1,2 коп и составляет 3,835 грн за 10 российских рублей. Минимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками – 2,5 грн за 10 российских рублей, максимальный – 3,71 грн. Для продажи минимальный курс – 3,73 грн, максимальный – 4 грн.

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Анна Ишутина

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