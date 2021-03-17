Наличный доллар подорожал

В среду, 17 марта, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со вторником, вырос на 7,95 коп и составляет 27,5965 грн. Курс продажи вырос на 8,05 коп – до 27,841 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составил – 27,45 грн, максимальный – 27,68 грн. Для продажи минимальный курс – 27,75 грн, максимальный – 27,93 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 4,3 коп и составляет 32,7255 грн. Средний курс продажи вырос на 4,25 коп и составляет 33,1765 грн. Минимальный курс покупки для евро составил – 32,5 грн, максимальный – 32,9 грн. Для продажи минимальный курс – 33,04 грн, максимальный – 33,25 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 1,1 коп и составляет 3,409 грн. Средний курс продажи вырос на 1,5 коп и составляет 3,859 грн. Минимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками – 2,5 грн за 10 российских рублей, максимальный – 3,77 грн. Для продажи минимальный курс – 3,8 грн, максимальный – 3,95 грн.

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Анна Ишутина

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