Наличный доллар подорожал

В среду, 24 марта, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со вторником, вырос на 9,7 коп и составляет 27,668 грн. Курс продажи вырос на 12,65 коп – до 27,912 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составил – 27,5 грн, максимальный – 27,78 грн. Для продажи минимальный курс – 27,85 грн, максимальный – 28 грн.

Средний курс покупки евро упал на 2,8 коп и составляет 32,6785 грн. Средний курс продажи упал на 1,3 коп и составляет 33,114 грн. Минимальный курс покупки для евро составил – 32,45 грн, максимальный – 32,85 грн. Для продажи минимальный курс – 32,97 грн, максимальный – 33,25 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 2,2 коп и составляет 3,383 грн. Средний курс продажи упал на 2,5 коп и составляет 3,781 грн. Минимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками – 2,5 грн за 10 российских рублей, максимальный – 3,62 грн. Для продажи минимальный курс – 3,65 грн, максимальный – 3,9 грн.

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Анна Ишутина

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