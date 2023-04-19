Наличный доллар подорожал
19.04.2023, 11:00
Фото: Unsplash
В среду, 19 апреля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со вторником, вырос на 3 коп. и составляет 37,48 грн. Курс продаж поднялся также на 3 коп. – до 38,11 грн.
Минимальный курс покупки доллара в банках составляет 36,9 грн, максимальный – 37,8 грн. Для продажи минимальный курс – также 37,8 грн, максимальный – 38,45 грн.
Присоединяйтесь к нам на Facebook и участвуйте в дискуссиях
Средний курс покупки евро вырос на 7 коп. и составляет 40,67 грн. Средний курс продаж вырос на 3 коп. – до 41,67 грн.
Минимальный курс покупки для евро составляет 39,7 грн, максимальный – 41,1 грн. Для продажи минимальный курс – 41,2 грн, максимальный – 42,5 грн.
Курсы валют можно просмотреть на нашем сайте.
- Украина отправила 542 000 тонн агропродукции в бедные страны. Это спасет людей от голода
- Украина получит в кредит 31 млн евро на восстановление мостов в Киевской области
Читайте также
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Последние новости
Комментарии