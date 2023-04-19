Наличный доллар подорожал

В среду, 19 апреля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со вторником, вырос на 3 коп. и составляет 37,48 грн. Курс продаж поднялся также на 3 коп. – до 38,11 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составляет 36,9 грн, максимальный – 37,8 грн. Для продажи минимальный курс – также 37,8 грн, максимальный – 38,45 грн.

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Средний курс покупки евро вырос на 7 коп. и составляет 40,67 грн. Средний курс продаж вырос на 3 коп. – до 41,67 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет 39,7 грн, максимальный – 41,1 грн. Для продажи минимальный курс – 41,2 грн, максимальный – 42,5 грн.

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Анна Ішутіна

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