Наличный доллар подорожал, а евро подешевел

В четверг, 15 октября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со вторником, вырос на 4 коп и составляет 28,205 грн. Курс продажи вырос на 2,25 коп – до 28,46 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составил – 28,05 грн, максимальный – 28,3 грн. Для продажи минимальный курс – 28,35 грн, максимальный – 28,55 грн.

Средний курс покупки евро упал на 4,55 коп и составляет 32,962 грн. Средний курс продажи упал на 3,45 коп и составляет 33,498 грн. Минимальный курс покупки для евро составил – 32,7 грн, максимальный – 33,2 грн. Для продажи минимальный курс – 33,25 грн, максимальный – 33,75 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 1,3 коп и составляет 3,315 грн. Средний курс продажи упал на 0,5 коп и составляет 3,769 грн за 10 российских рублей. Минимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками – 2,5 грн за 10 российских рублей, максимальный – 3,6 грн. Для продажи минимальный курс – 3,65 грн, максимальный – 4 грн.

Анна Ишутина

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