Наличный доллар подорожал, а евро подешевел

В четверг, 27 мая, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со средой, вырос на 2,15 коп и составляет 27,4095 грн. Курс продажи вырос на 2,1 коп – до 27,6305 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составил – 27,25 грн, максимальный – 27,48 грн. Для продажи минимальный курс – 27,57 грн, максимальный – 27,7 грн.

Средний курс покупки евро упал на 5,4 коп и составляет 33,3145 грн. Средний курс продажи упал на 5,2 коп и составляет 33,7465 грн. Минимальный курс покупки для евро составил – 33,1 грн, максимальный – 33,5 грн. Для продажи минимальный курс – 33,58 грн, максимальный – 33,9 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 0,3 коп и составляет 3,327 грн. Средний курс продажи вырос также на 0,3 коп и составляет – 3,808 грн. Минимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками – 2 грн за 10 российских рублей, максимальный – 3,72 грн. Для продажи минимальный курс – 3,73 грн, максимальный – 3,9 грн.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Анна Ишутина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.