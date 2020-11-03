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Наличный доллар подорожал еще на 10 копеек

03.11.2020, 12:14
Наличный доллар подорожал еще на 10 копеек - Фото
Иллюстративное фото: pixabay.com

Во вторник, 3 ноября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с понедельником, вырос на 8,95 коп и составляет 28,4975 грн. Курс продажи вырос на 10,4 коп – до 28,753 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составил – 28,35 грн, максимальный – 28,57 грн. Для продажи минимальный курс – 28,67 грн, максимальный – 28,87 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 13,05 коп и составляет 33,058 грн. Средний курс продажи вырос на 10,65 коп и составляет 33,572 грн. Минимальный курс покупки для евро составил – 32,7 грн, максимальный – 33,25 грн. Для продажи минимальный курс – 33,4 грн, максимальный – 33,8 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 1,8 коп и составляет 3,279 грн. Средний курс продажи упал на 1,5 коп и составляет 3,735 грн за 10 российских рублей. Минимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками – 2,5 грн за 10 российских рублей, максимальный – 3,53 грн. Для продажи минимальный курс – 3,59 грн, максимальный – 4 грн.

Анна Ишутина
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