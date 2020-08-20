Наличный доллар подорожал: курс валют в банках

В четверг, 20 августа, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со средой, вырос на 11,75 коп и составляет 27,284 грн. Курс продажи вырос на 15,5 коп – до 27,619 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составил 27,15 грн, максимальный - 27,42 грн. Для продажи минимальный курс - 27,55 грн, максимальный - 27,75 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 3,25 коп и составляет 32,1555 грн. Средний курс продажи вырос на 5,6 коп и составляет 32,78 грн. Минимальный курс покупки для евро составил 31,8 грн, максимальный - 32,4 грн. Для продажи минимальный курс – 32,55 грн, максимальный - 33,0 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 0,5 коп и составляет 3,379 грн. Средний курс продажи вырос на 0,2 коп и составляет 3,843 грн за 10 российских рублей. Минимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками – 2,3 грн за 10 российских рублей, максимальный - 3,71 грн. Для продажи минимальный курс – 3,76 грн, максимальный – 4,1 грн.

Александра Шмыкова

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