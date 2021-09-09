Наличный доллар подорожал: курсы валют в банках

В четверг, 9 сентября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках по сравнению со средой вырос на 2,75 коп и составляет 26,6825 грн. Курс продажи укрепился на 3,0 коп – до 26,9085 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составил 26,57 грн, максимальный – 26,75 грн. Для продажи минимальный курс – 26,85 грн, максимальный – 27,02 грн.

Средний курс покупки евро упал на 3,75 коп и составляет 31,4145 грн. Средний курс продажи упал на 4,7 коп и составляет 31,8035 грн. Минимальный курс покупки для евро составил 31,25 грн, максимальный – 31,5 грн. Для продажи минимальный курс – 31,68 грн, максимальный – 32,0 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 0,2 коп и составляет 3,307 грн. Средний курс продажи остался на прежнем уровне и составляет 3,746 грн. Минимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками – 2 грн за 10 российских рублей, максимальный – 3,62 грн. Для продажи минимальный курс – 3,66 грн, максимальный – 3,9 грн.

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Александра Шмыкова

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