Наличный доллар подорожал на 10 копеек

В пятницу, 19 октября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с четвергом, вырос на 10,4 коп до 27,9637 грн.
Средний курс продажи американской валюты вырос на 9,27 коп – до 28,2423 грн. (см Таблицу). Максимальный курс покупки составил 28,16 грн, минимальный курс продажи – 28,1 грн.
Средний курс покупки евро вырос на 1,97 коп и составляет 31,9930 грн, средний курс продажи вырос на 2,63 коп до 32,5710. Продать евро дороже можно за 32,15 грн, купить дешевле – за 32,4 грн.
Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 2,3 коп и составляет 3,858 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи не изменился и составляет 4,349 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,2 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи – также 4,2 грн.
Обзор составлен на основе информации, собранной LIGA.net
по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)
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