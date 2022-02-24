Наличный доллар подорожал на 1,44 грн, евро – на 1,51 грн

В четверг, 24 февраля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со средой, вырос на 49,47 коп. и составляет 29,3882 грн. Курс продажи вырос на 1 грн 44 коп. и составляет 29,399 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составил – 29 грн, максимальный – 30 грн. Для продажи минимальный курс – 29,7 грн, максимальный – 33 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 53,12 коп. и составляет 33,21 грн. Средний курс продажи вырос на 1 грн 51 коп. и составляет 34,85 грн. Минимальный курс покупки для евро составил – 32,95 грн, максимальный – 33,75 грн. Для продажи минимальный курс – 33,6 грн, максимальный – 37 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 5,2 коп. и составляет 3,121 грн. Средний курс продажи вырос на 3,4 коп. и составляет 3,826 грн. Минимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками – 2 грн за 10 российских рублей, максимальный – 3,6 грн. Для продажи минимальный курс – 3,7 грн, максимальный – 4 грн.

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Анна Ишутина

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