Наличный доллар подорожал. Наличные курсы валют

В среду, 11 августа средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со вторником, вырос на 3,15 коп и составляет 26,7115 грн. Курс продажи вырос на 2,7 коп – до 26,9425 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составил – 26,6 грн, максимальный – 26,82 грн. Для продажи минимальный курс – 26,85 грн, максимальный – 27,12 грн.

Средний курс покупки евро упал на 4,1 коп и составляет 31,224 грн. Средний курс продажи упал на 5,35 коп и составляет 31,623 грн. Минимальный курс покупки для евро составил – 31,05 грн, максимальный – 31,38 грн. Для продажи минимальный курс – 31,45 грн, максимальный – 31,85 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 0,4 коп и составляет 3,297 грн. Средний курс продажи упал на 0,8 коп и составляет – 3,743 грн. Минимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками – 2 грн за 10 российских рублей, максимальный – 3,6 грн. Для продажи минимальный курс – 3,64 грн, максимальный – 3,9 грн.

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Анна Ишутина

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