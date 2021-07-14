Наличный доллар подорожал, наличный евро подешевел

В среду, 14 июля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со вторником, вырос на 0,9 коп и составляет 27,167 грн. Курс продажи вырос на 0,75 коп – до 27,3815 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составил – 27 грн, максимальный – 27,24 грн. Для продажи минимальный курс – 27,31 грн, максимальный – 27,47 грн.

Средний курс покупки евро упал на 11,45 коп и составляет 31,9695 грн. Средний курс продажи упал на 9,25 коп и составляет 32,3815 грн. Минимальный курс покупки для евро составил – 31,8 грн, максимальный – 32,15 грн. Для продажи минимальный курс – 32,25 грн, максимальный – 32,6 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 3,3 коп и составляет 3,307 грн. Средний курс продажи упал на 1,3 коп и составляет – 3,751 грн. Минимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками – 2 грн за 10 российских рублей, максимальный – 3,63 грн. Для продажи минимальный курс – 3,69 грн, максимальный – 3,9 грн.

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Анна Ишутина

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