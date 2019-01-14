Наличный доллар потерял 15 копеек, наличный евро - 25

В понедельник, 14 января, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с пятницей, упал на 14,66 коп до 27,8657 грн. Курс продажи упал на 15,03 коп – до 28,1867 грн. (см Таблицу). Максимальный курс покупки составил 28,0 грн, минимальный курс продажи – 28,1 грн.

Средний курс покупки евро упал на 20,57 коп и составляет 31,8130 грн, средний курс продажи упал на 25,67 коп до 32,4463. Продать евро дороже можно за 32,1 грн, купить дешевле – за 32,2 грн.

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Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 0,3 коп и составляет 3,765 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 0,9 коп и составляет 4,239 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,08 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи – 4,15 грн.

Таблица средних и медианных курсов обмена наличных валют Таблица средних и медианных курсов обмена наличных валют

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Обзор составлен на основе информации, собранной LIGA.net

по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)