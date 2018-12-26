Наличный доллар потерял еще 12 копеек

В среду, 26 декабря, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с субботой, упал на 6,27 коп до 27,2753 грн. Курс продажи упал на 12,73 коп – до 27,6537 грн. (см Таблицу). Максимальный курс покупки составил 27,43 грн, минимальный курс продажи – также 27,43 рн.

Средний курс покупки евро упал на 4,90 коп и составляет 30,9867 грн, средний курс продажи упал на 13,73 коп до 31,6257. Продать евро дороже можно за 31,25 грн, купить дешевле – также за 31,25 грн.

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Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 3,3 коп и составляет 3,640 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 3,0 коп и составляет 4,142 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 3,93 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи – 3,99 грн.

Таблица средних и медианных курсов обмена наличных валют Таблица средних и медианных курсов обмена наличных валют

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Обзор составлен на основе информации, собранной LIGA.net

по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)