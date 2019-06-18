Наличный доллар потерял в цене

Во вторник, 18 июня, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с пятницей, упал на 3,40 коп и составляет 26,2297 грн. Курс продажи упал на 4,03 коп – до 26,5627 грн. (см Таблицу). Максимальный курс покупки составил 26,35 грн, минимальный курс продажи – 26,4 грн.

Средний курс покупки евро упал на 12,03 коп и составляет 29,3853 грн. Средний курс продажи упал на 12,33 коп до 29,9340. Продать евро дороже можно за 29,6 грн, купить дешевле – также за 29,6 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 0,2 коп и составляет 3,694 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 0,9 коп и составляет 4,139 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,0 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи – 4,04 грн.

Таблица средних и медианных курсов обмена наличных валют Таблица средних и медианных курсов обмена наличных валют

Обзор составлен на основе информации, собранной LIGA.net

по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)