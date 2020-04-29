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Наличный доллар продолжает дешеветь

Наличный доллар продолжает дешеветь
29.04.2020, 12:28

Средний курс доллара в банках снова снизился

В среду, 29 апреля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со вторником, упал на 5,73 коп и составляет 26,9023 грн. Курс продажи упал на 8,93 коп – до 27,2373 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составил – 26,7 грн, максимальный - 27,05 грн. Для продажи минимальный курс – 27,08 грн, максимальный – 27,6 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 4,07 коп и составляет 28,9277 грн. Средний курс продажи упал на 2,80 коп до 29,5630 грн. Минимальный курс покупки для евро составил – 28,15 грн, максимальный - 29,2 грн. Для продажи минимальный курс – 29,3 грн, максимальный - 29,9 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 0,5 коп и составляет 3,117 грн. Средний курс продажи вырос на 0,1 коп и составляет 3,704 грн за 10 российских рублей. Минимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками – 2,3 грн за 10 российских рублей, максимальный - 3,48 грн. Для продажи минимальный курс – 3,55 грн, максимальный – 3,9 грн.

Анна Ишутина
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наличные курсы наличный доллар
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