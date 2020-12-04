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Наличный доллар продолжает дешеветь

04.12.2020, 12:20
Наличный доллар продолжает дешеветь - Фото
Иллюстративное фото: jeshoots/freepik.com

В пятницу, 4 декабря, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с четвергом, упал на 5,05 коп и составляет 28,1955 грн. Курс продажи упал на 4 коп – до 28,4755 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составил – 28,1 грн, максимальный – 28,25 грн. Для продажи минимальный курс – 28,35 грн, максимальный – 28,7 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 7,7 коп и составляет 33,9845 грн. Средний курс продажи вырос на 7,45 коп и составляет 34,556 грн. Минимальный курс покупки для евро составил – 33,19 грн, максимальный – 34,3 грн. Для продажи минимальный курс – 34,3 грн, максимальный – 34,75 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 1,5 коп и составляет 3,395 грн. Средний курс продажи вырос на 1,8 коп и составляет 3,855 грн за 10 российских рублей. Минимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками – 2,5 грн за 10 российских рублей, максимальный – 3,75 грн. Для продажи минимальный курс – 3,78 грн, максимальный – 4 грн.

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Анна Ишутина
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