Наличный доллар продолжает дешеветь

Во вторник, 16 марта, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с понедельником, упал на 7,55 коп и составляет 27,517 грн. Курс продажи упал на 6,75 коп – до 27,7605 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составил – 27,4 грн, максимальный – 27,6 грн. Для продажи минимальный курс – 27,69 грн, максимальный – 27,85 грн.

Средний курс покупки евро упал на 11,1 коп и составляет 32,6825 грн. Средний курс продажи упал на 10,7 коп и составляет 33,134 грн. Минимальный курс покупки для евро составил – 32,4 грн, максимальный – 32,88 грн. Для продажи минимальный курс – 32,96 грн, максимальный – 33,25 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 0,2 коп и составляет 3,397 грн. Средний курс продажи вырос на 0,1 коп и составляет 3,844 грн. Минимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками – 2,5 грн за 10 российских рублей, максимальный – 3,73 грн. Для продажи минимальный курс – 3,78 грн, максимальный – 3,95 грн.

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Анна Ишутина

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