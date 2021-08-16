Наличный доллар продолжает дешеветь

В понедельник, 16 августа средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с пятницей, упал на 5,95 коп и составляет 26,577 грн. Курс продажи упал на 6,45 коп – до 26,811 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составил – 26,4 грн, максимальный – 26,67 грн. Для продажи минимальный курс – 26,72 грн, максимальный – 27,06 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 2,35 коп и составляет 31,2115 грн. Средний курс продажи вырос на 1,7 коп и составляет 31,6055 грн. Минимальный курс покупки для евро составил – 31, 05 грн, максимальный – 31,35 грн. Для продажи минимальный курс – 31,43 грн, максимальный – 31,9 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 3,9 коп и составляет 3,298 грн. Средний курс продажи упал на 2,1 коп и составляет – 3,742 грн. Минимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками – 2 грн за 10 российских рублей, максимальный – 3,62 грн. Для продажи минимальный курс – 3,65 грн, максимальный – 3,9 грн.

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Анна Ишутина

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