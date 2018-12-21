Наличный доллар продолжает падать

В пятницу, 21 декабря, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с четвергом, упал на 13,97 коп до 27,4093 грн. Курс продажи упал на 11,93 коп – до 27,8197 грн. (см Таблицу). Максимальный курс покупки составил 27,55 грн, минимальный курс продажи – 27,47 рн.

Средний курс покупки евро упал на 4,70 коп и составляет 31,2583 грн, средний курс продажи упал на 2,07 коп до 31,8950. Продать евро дороже можно за 31,5 грн, купить дешевле – также за 31,5 грн.

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Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 3,7 коп и составляет 3,704 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 3,3 коп и составляет 4,193 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 3,98 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи – 4,09 грн.

Таблица средних и медианных курсов обмена наличных валют Таблица средних и медианных курсов обмена наличных валют

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Обзор составлен на основе информации, собранной LIGA.net

по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)