Верховный суд подтвердил приговор экс-нардепу Сольвару. Ему дали три года тюрьмы

Руслана Сольвара посадили за незаконное получение 360 000 грн компенсации за съем номера в гостинице "Киев"

Руслан Сольвар (фото - solvar.com.ua)

Кассационный уголовный суд Верховного суда оставил без изменений приговор бывшему народному депутату Руслану Сольвару, которого приговорили к трем годам лишения свободы. Об этом сообщила Специализированная антикоррупционная прокуратура.

16 декабря суд поддержал позицию прокурора САП и оставил без удовлетворения кассационные жалобы стороны защиты, а приговор Апелляционной палаты ВАКС от 26 августа 2024 года – без изменений.

Постановление Верховного суда является окончательным и обжалованию не подлежит.

Депутат Верховной Рады VIII созыва от Блока Петра Порошенко Руслан Сольвар признан виновным в злоупотреблении служебным положением, повлекшим тяжкие последствия (ч. 2 ст. 364 УК Украины).

Речь идет о незаконном получении 360 000 грн компенсации на расходы за съем номера в гостинице "Киев" в 2014–2018 годах.

В САП отметили, что сейчас бывший нардеп находится в СИЗО.