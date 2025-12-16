Верховный суд подтвердил приговор экс-нардепу Сольвару. Ему дали три года тюрьмы
Кассационный уголовный суд Верховного суда оставил без изменений приговор бывшему народному депутату Руслану Сольвару, которого приговорили к трем годам лишения свободы. Об этом сообщила Специализированная антикоррупционная прокуратура.
16 декабря суд поддержал позицию прокурора САП и оставил без удовлетворения кассационные жалобы стороны защиты, а приговор Апелляционной палаты ВАКС от 26 августа 2024 года – без изменений.
Постановление Верховного суда является окончательным и обжалованию не подлежит.
Депутат Верховной Рады VIII созыва от Блока Петра Порошенко Руслан Сольвар признан виновным в злоупотреблении служебным положением, повлекшим тяжкие последствия (ч. 2 ст. 364 УК Украины).
Речь идет о незаконном получении 360 000 грн компенсации на расходы за съем номера в гостинице "Киев" в 2014–2018 годах.
В САП отметили, что сейчас бывший нардеп находится в СИЗО.
- В апреле 2025 года Верховный суд подтвердил приговор экс-заместителю министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрию Грымчаку, которого приговорили к 10 годам заключения с конфискацией имущества.
