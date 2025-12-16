Верховний суд підтвердив вирок екснардепу Сольвару. Йому дали три роки тюрми

Руслана Сольвара посадили за незаконне отримання 360 000 грн компенсації за винайм номера в готелі "Київ"

Руслан Сольвар (фото - solvar.com.ua)

Касаційний кримінальний суд Верховного суду залишив без змін вирок колишньому народному депутату Руслану Сольвару, якого засудили до трьох років позбавлення волі. Про це повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

16 грудня суд підтримав позицію прокурора САП і залишив без задоволення касаційні скарги сторони захисту, а вирок Апеляційної палати ВАКС від 26 серпня 2024 року – без змін.

Постанова Верховного суду є остаточною та оскарженню не підлягає.

Депутата Верховної Ради VIII скликання від Блоку Петра Порошенка Руслана Сольвара визнано винуватим у зловживанні службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 364 КК України).

Йдеться про незаконне отримання 360 000 грн компенсації на витрати за винайм номера у готелі "Київ" у 2014–2018 роках.

У САП зазначили, що зараз колишній нардеп перебуває в СІЗО.