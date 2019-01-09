Наличный доллар продолжает расти

В среду, 9 января, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со вторником, вырос на 14,05 коп до 27,8352 грн. Курс продажи вырос на 8,12 коп – до 28,2155 грн. (см Таблицу). Максимальный курс покупки составил 28,0 грн, минимальный курс продажи – 28,1 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 20,87 коп и составляет 31,6077 грн, средний курс продажи вырос на 14,83 коп до 32,3510. Продать евро дороже можно за 31,97 грн, купить дешевле – за 32,0 грн.

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Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 5,0 коп и составляет 3,718 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 2,9 коп и составляет 4,210 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,05 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи – 4,07 грн.

Таблица средних и медианных курсов обмена наличных валют Таблица средних и медианных курсов обмена наличных валют

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Обзор составлен на основе информации, собранной LIGA.net

по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)