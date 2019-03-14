Наличный доллар продолжает расти

В четверг, 14 марта, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со средой, вырос на 11,47 коп до 26,6020 грн. Курс продажи вырос на 9,97 коп – до 26,9843 грн. (см Таблицу). Максимальный курс покупки составил 26,75 грн, минимальный курс продажи – 26,7 грн.
Средний курс покупки евро вырос на 17,87 коп и составляет 29,9433 грн, средний курс продажи вырос на 20,03 коп до 30,5930. Продать евро дороже можно за 30,2 грн, купить дешевле – за 30,4 грн.
Средний курс покупки 10 российских рублей не изменился и составляет 3,678 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 2,7 коп и составляет 4,145 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 3,98 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи – 4,05 грн.
|USD
|RUB
|EUR
|покупка
|продажа
|покупка
|продажа
|покупка
|продажа
|Средний курс
|26,602
|26,9843
|0,3678
|0,4145
|29,9433
|30,593
|Медиана
|26,605
|27
|0,38
|0,415
|30
|30,6
Обзор составлен на основе информации, собранной LIGA.net
по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)