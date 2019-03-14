Наличный доллар продолжает расти

В четверг, 14 марта, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со средой, вырос на 11,47 коп до 26,6020 грн. Курс продажи вырос на 9,97 коп – до 26,9843 грн. (см Таблицу). Максимальный курс покупки составил 26,75 грн, минимальный курс продажи – 26,7 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 17,87 коп и составляет 29,9433 грн, средний курс продажи вырос на 20,03 коп до 30,5930. Продать евро дороже можно за 30,2 грн, купить дешевле – за 30,4 грн.

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Средний курс покупки 10 российских рублей не изменился и составляет 3,678 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 2,7 коп и составляет 4,145 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 3,98 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи – 4,05 грн.

USD RUB EUR покупка продажа покупка продажа покупка продажа Средний курс 26,602 26,9843 0,3678 0,4145 29,9433 30,593 Медиана 26,605 27 0,38 0,415 30 30,6

Обзор составлен на основе информации, собранной LIGA.net

по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)