Наличный доллар продолжил дешеветь

В пятницу, 7 июня, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с четвергом, упал на 20,0 коп и составляет 26,4357 грн. Курс продажи упал на 18,87 коп – до 26,8030 грн. (см Таблицу). Максимальный курс покупки составил 26,85 грн, минимальный курс продажи – 26,56 грн.

Средний курс покупки евро упал на 17,27 коп и составляет 29,6433 грн. Средний курс продажи упал на 18,97 коп до 30,2413. Продать евро дороже можно за 30,0 грн, купить дешевле – за 29,9 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 1,7 коп и составляет 3,688 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 1,6 коп и составляет 4,166 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,05 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи – также 4,05 грн.

Таблица средних и медианных курсов обмена наличных валют Таблица средних и медианных курсов обмена наличных валют

Обзор составлен на основе информации, собранной LIGA.net

по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)