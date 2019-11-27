Наличный доллар продолжил дешеветь

В среду, 27 ноября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со вторником, упал на 2,87 коп и составляет 23,8390 грн. Курс продажи упал на 2,93 коп – до 24,1157 грн. (см Таблицу). Максимальный курс покупки составил 23,92 грн, минимальный курс продажи – 24,0 грн.

Средний курс покупки евро упал на 5,10 коп и составляет 26,1380 грн. Средний курс продажи упал на 5,93 коп до 26,6010. Продать евро дороже можно за 26,3 грн, купить дешевле – за 26,44 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 0,5 коп и составляет 3,384 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 1,6 коп и составляет 3,827 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 3,67 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи – 3,71 грн.

Обзор составлен на основе информации, собранной LIGA.net по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)