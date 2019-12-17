Наличный доллар продолжил дешеветь

Во вторник, 17 декабря, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с понедельником, упал на 0,90 коп и составляет 23,2957 грн. Курс продажи упал на 1,53 коп – до 23,5947 грн. (см Таблицу). Максимальный курс покупки составил 23,5 грн, минимальный курс продажи – 23,45 грн.

Средний курс покупки евро упал на 2,33 коп и составляет 25,8307 грн. Средний курс продажи упал на 3,67 коп до 26,3040. Продать евро дороже можно за 26,0 грн, купить дешевле – за 26,1 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 1,0 коп и составляет 3,343 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 0,3 коп и составляет 3,801 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 3,67 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи – 3,7 грн.