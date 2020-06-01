Наличный доллар продолжил дешеветь

В понедельник, 1 июня, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с пятницей, упал на 3,33 коп и составляет 26,7113 грн. Курс продажи упал на 4,0 коп – до 26,9707 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составил – 26,55 грн, максимальный - 26,8 грн. Для продажи минимальный курс – 26,84 грн, максимальный – 27,3 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 5,47 коп и составляет 29,3993 грн. Средний курс продажи вырос на 6,9 коп и составляет 29,9740 грн. Минимальный курс покупки для евро составил – 28,6 грн, максимальный - 29,78 грн. Для продажи минимальный курс – 29,65 грн, максимальный - 30,24 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 2,7 коп и составляет 3,257 грн. Средний курс продажи вырос на 1,6 коп и составляет 3,857 грн за 10 российских рублей. Минимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками – 2,3 грн за 10 российских рублей, максимальный - 3,73 грн. Для продажи минимальный курс – 3,7 грн, максимальный – 4,0 грн.