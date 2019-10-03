Наличный доллар продолжил дорожать

В четверг, 3 октября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со средой, вырос на 17,37 коп и составляет 24,8443 грн. Курс продажи вырос на 16,17 коп – до 25,4713 грн. (см Таблицу). Максимальный курс покупки составил 25,15 грн, минимальный курс продажи – 25,1 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 20,53 коп и составляет 27,0107 грн. Средний курс продажи вырос на 23,0 коп до 27,8867. Продать евро дороже можно за 27,3 грн, купить дешевле – за 27,5 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 0,4 коп и составляет 3,453 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 1,2 коп и составляет 3,907 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 3,72 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи – 3,82 грн.

Обзор составлен на основе информации, собранной LIGA.net по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)